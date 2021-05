Nuovo allenatore Napoli, Schira ‘vota’ Spalletti: “Pronto a tornare, scelto un collaboratore di alto profilo” (Di martedì 18 maggio 2021) Aurelio De Laurentiis deve ancora svelare il nome del Nuovo allenatore del Napoli, anche se manca una sola settimana alla fine del campionato. I nomi si sono ridotti essenzialmente a quattro: Luciano Spalletti, Massimiliano Allegri, Simone Inzaghi e Christophe Galtier. Secondo quanto riferisce Nicolò Schira, esperto di calciomercato di Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti ha voglia di tornare ad allenare e Napoli è una “piazza che lo affascina e lo intriga”. Su twitter il giornalista scrive che i “contatti con Aurelio De Laurentiis vanno vanti da tempo”. Inoltre Spalletti come Nuovo allenatore del Napoli porterebbe in azzurro anche un collaboratore tecnico come ... Leggi su napolipiu (Di martedì 18 maggio 2021) Aurelio De Laurentiis deve ancora svelare il nome deldel, anche se manca una sola settimana alla fine del campionato. I nomi si sono ridotti essenzialmente a quattro: Luciano, Massimiliano Allegri, Simone Inzaghi e Christophe Galtier. Secondo quanto riferisce Nicolò, esperto di calciomercato di Gazzetta dello Sport, Lucianoha voglia diad allenare eè una “piazza che lo affascina e lo intriga”. Su twitter il giornalista scrive che i “contatti con Aurelio De Laurentiis vanno vanti da tempo”. Inoltrecomedelporterebbe in azzurro anche untecnico come ...

