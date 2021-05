Nosotti: “Non andare in Champions è una delusione, non un fallimento” (Di martedì 18 maggio 2021) Le ultime notizie sul Milan. Marco Nosotti ha parlato di una possibile non qualificazione alla prossima Champions League da parte del Milan Leggi su pianetamilan (Di martedì 18 maggio 2021) Le ultime notizie sul Milan. Marcoha parlato di una possibile non qualificazione alla prossimaLeague da parte del Milan

infoitsport : Nosotti sul Milan: 'Non arrivare in Champions sarebbe una grande delusione, ma non un fallimento' - dado_vanni13 : Maledetto @Giulio_Nosotti, Maledetto @acmilan, Non riesco a pensare ad altro. - FrankErMerda : @Giulio_Nosotti Non capisco se è una risata ironica - nicolo2245 : @Giulio_Nosotti Anche il prof logan non scherza, 38 anni e caccia di quelle triple mica male - milansette : Nosotti sul Milan: 'Non arrivare in Champions sarebbe una grande delusione, ma non un fallimento' -