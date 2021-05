Michelle Hunziker | arriva la confessione | “Mi voleva veramente bene” – FOTO

Leggi su inews24

(Di martedì 18 maggio 2021)ha emozionato i suoi followers di Instagram con delle Stories dove ha voluto ricordare due persone per lei speciali La scomparsa del grande cantautore Franco Battiato, avvenuta oggi all’età di 76 anni, ha segnato tutti profondamente, dal mondo dello spettacolo ai fans. In molti in queste ore sui social stanno dedicando uno spazio L'articolo proviene da Inews.it.