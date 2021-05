Media, vertice Putin - Biden forse il 15 giugno in Svizzera (Di martedì 18 maggio 2021) L'atteso summit tra Joe Biden e Vladimir Putin potrebbe tenersi il 15 giugno. Lo riporta il quotidiano russo Kommersant, citando sue fonti. La data, infatti, tiene conto dei vincoli del tour europeo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 maggio 2021) L'atteso summit tra Joee Vladimirpotrebbe tenersi il 15. Lo riporta il quotidiano russo Kommersant, citando sue fonti. La data, infatti, tiene conto dei vincoli del tour europeo ...

Ultime Notizie dalla rete : Media vertice Media, vertice Putin - Biden forse il 15 giugno in Svizzera Stando ad alcune indiscrezioni il vertice si potrebbe tenere in Svizzera, probabilmente a Ginevra. "Non abbiamo più illusioni sulle relazioni con gli Stati Uniti e naturalmente non si può parlare ora ...

Frutticoltura, summit in Emilia Romagna su emergenze filiera ... Alessio Mammi, durante il vertice organizzato, a Bologna, nella nuova sede di Confagricoltura ...a problematiche fitosanitarie e atmosferica e un gap sempre più ampio tra costi e ricavi (in media un ...

Media, vertice Putin-Biden forse il 15 giugno in Svizzera - Europa ANSA Nuova Europa Media, vertice Putin-Biden forse il 15 giugno in Svizzera (ANSA) - MOSCA, 18 MAG - L'atteso summit tra Joe Biden e Vladimir Putin potrebbe tenersi il 15 giugno. Lo riporta il quotidiano russo Kommersant, citando sue fonti. La data, infatti, tiene conto dei v ...

La diplomazia di Francesco, vertice con Zarif per la tregua Il Pontefice con il ministro iraniano in Vaticano: «Ricostruire subito dialogo e riconciliazione». Erdogan lo chiama: «Cristiani e musulmani insieme per fermare il massacro dei palestinesi» ...

