Maturità 2021, elenco argomenti elaborato dello studente deve essere un allegato da non pubblicare. NOTA MI (Di martedì 18 maggio 2021) Il Ministero dell'istruzione, a proposito dell'elaborato che lo studente concorda con i docenti referenti, specifica tramite una NOTA che gli argomenti elencati dal documento non possono essere pubblicati in quanto ci sarebbero informazioni riferite ai singoli candidati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 18 maggio 2021) Il Ministero dell'istruzione, a proposito dell'che loconcorda con i docenti referenti, specifica tramite unache glielencati dal documento non possonopubblicati in quanto ci sarebbero informazioni riferite ai singoli candidati. L'articolo .

Advertising

MIsocialTW : Ragazze, ragazzi maturandi del 2021, manca un mese al vostro Esame! Per questa importante scadenza un personaggio m… - orizzontescuola : Maturità 2021, elenco argomenti elaborato dello studente deve essere un allegato da non pubblicare. NOTA MI - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Esami di maturità, in Liguria sui docenti l’incognita delle seconde dosi - repubblica : Esami di maturità, in Liguria sui docenti l’incognita delle seconde dosi - TecnicaScuola : Maturità 2021. Il curriculum dello studente è classista? -- -