LIVE – Musetti-Auger Aliassime 7-6 3-6 5-4, Atp Lione 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 18 maggio 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale della confronto tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime, valido per il primo turno turno dell’Atp 250 di Lione 2021. L’azzurro sfiderà il canadese per la seconda volta in carriera, dopo l’esperienza all’Atp 500 di Barcellona, conclusasi con una sfortunata sconfitta in tre set. Musetti tenterà di imporre il proprio gioco vario e tatticamente incisivo sull’opponente, così da guadagnarsi l’accesso al turno successivo. Sportface.it offrirà aggiornamenti in tempo reale sul match ai propri lettori, durante la giornata di martedì 18 maggio. Segui il LIVE su Sportface.it COME SEGUIRE IL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA DIRETTA Musetti-Auger ... Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021) Ile latestuale della confronto tra Lorenzoe Felix, valido per il primo turno turno dell’Atp 250 di. L’azzurro sfiderà il canadese per la seconda volta in carriera, dopo l’esperienza all’Atp 500 di Barcellona, conclusasi con una sfortunata sconfitta in tre set.tenterà di imporre il proprio gioco vario e tatticamente incisivo sull’opponente, così da guadagnarsi l’accesso al turno successivo. Sportface.it offrirà aggiornamenti in tempo reale sul match ai propri lettori, durante la giornata di martedì 18 maggio. Segui ilsu Sportface.it COME SEGUIRE IL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA...

Advertising

zazoomblog : LIVE Musetti-Auger-Aliassime 7-6 2-5 ATP Lione in DIRETTA: il canadese resta allunga nel 2°set - #Musetti-Auger-Al… - zazoomblog : LIVE Musetti-Auger-Aliassime 7-6 0-1 ATP Lione in DIRETTA: l’azzurro conquista il primo set - #Musetti-Auger-Alias… - zazoomblog : LIVE – Musetti-Auger Aliassime 7-6 0-2 Atp Lione 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Auger #Aliassime #Lione - zazoomblog : LIVE Musetti-Auger-Aliassime 1-0 ATP Lione in DIRETTA: l’azzurro annulla subito palle break - #Musetti-Auger-Aliass… - sportface2016 : #Tennis, #ATPLyon: segui il LIVE dell'esordio di Lorenzo #Musetti contro #AugerAliassime -