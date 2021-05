Lazio-Torino 0-0, granata salvi e Benevento in Serie B (Di martedì 18 maggio 2021) Il Torino pareggia 0-0 in casa della Lazio e si salva. Il Benevento retrocede in Serie B. I verdetti arrivano dopo il recupero della gara della 25esima giornata della Serie A. Il Torino, grazie al pari, sale a 36 punti e non può essere raggiunto dal Benevento, che è a quota 32 e retrocede in Serie B con Parma e Crotone. Domenica, Torino e Benevento si sfidano nell’ultima giornata di campionato: la gara non avrà alcun valore per la classifica finale. I granata conquistano la permanenza in Serie A resistendo per 90 minuti all’Olimpico: la Lazio va vicinissima alla vittoria, sprecando la chance migliore all’83’ con il rigore che Immobile calcia sul palo. Al 95?, in pieno ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 maggio 2021) Ilpareggia 0-0 in casa dellae si salva. Ilretrocede inB. I verdetti arrivano dopo il recupero della gara della 25esima giornata dellaA. Il, grazie al pari, sale a 36 punti e non può essere raggiunto dal, che è a quota 32 e retrocede inB con Parma e Crotone. Domenica,si sfidano nell’ultima giornata di campionato: la gara non avrà alcun valore per la classifica finale. Iconquistano la permanenza inA resistendo per 90 minuti all’Olimpico: lava vicinissima alla vittoria, sprecando la chance migliore all’83’ con il rigore che Immobile calcia sul palo. Al 95?, in pieno ...

Advertising

pisto_gol : Il @TorinoFC_1906 porta via un punto alla Lazio e conquista la salvezza. Un risultato minimo, che rimane inadeguato… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A RECUPERO 25^ GIORNATA: LAZIO-TORINO 0-0 TORINO SALVO, BENEVENTO IN SERIE B ??… - CB_Ignoranza : Il pareggio del Torino con la Lazio condanna il Benevento di Pippo Inzaghi alla Serie B. #Inzaghi #Benevento - alebi69 : RT @pisto_gol: Il @TorinoFC_1906 porta via un punto alla Lazio e conquista la salvezza. Un risultato minimo, che rimane inadeguato alla sto… - zazoomblog : Il Torino si salva contro una Lazio scarica - #Torino #salva #contro #Lazio #scarica -