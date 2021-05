Laudisa | “Niente Napoli per Allegri | è già stato bloccato da un altro club”

(Di martedì 18 maggio 2021) Massimilianonon allenerà il, ma andrà al Real Madrid. Secondo Carloesperto di calciomercato di Gazzetta dello Sport al momento è questa la possibilità più sicura.a Radio Punto nuovo ha detto: Zidane è la prima scelta della Juventus, mentreè il candidato forte di Pérez. Agnelli ha avuto dal presidente del Real l’autorizzazione a trattare con Zidane, il quale, però, sembrerebbe più propenso a prendersi un anno sabbatico o ad allenare la Nazionale francese dopo gli Europei. Non va esclusa la possibilità che Zidane, se dovesse vincere la Liga, resti a Madrid e, a quel punto.parla anche del futuro di Gennaro Gattuso, che a fine stagione lasceràpotrebbe essere nuovamente in pole position ...

Advertising

barbara_laudisa : RT @CinesinBambu: 'Sig.ra Anna lei sa niente di Denise?' #QuartoGrado -

Ultime Notizie dalla rete : Laudisa Niente

Fiorentina.it

rinnovo - 'E' possibile che valga tanto il pur promettente attaccante serbo? Diciamo che in ...enorme perché lui non vuole rinnovare quel contratto in scadenza nel 2023 - prosegue- . ...... scrive Carlosu La Gazzetta dello Sport . Il presidente viola Commisso gli ha proposto di ...da fare, lui sta bene come sta. La Fiorentina ovviamente spera di fargli cambiare idea, ma in ...Il Milan affiancherà a Ibra un nuovo attaccante. Il profilo che più piace è quello di Dusan Vlahovic. Valutazione alle stelle ma c'è fiducia ...