(Di martedì 18 maggio 2021) “”, il film diretto dacon protagonista Meryl Streep, arriva in Italia in esclusivada giovedì 27, disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su tutte le principali piattaforme digitali. Di cosa parla “”? La scrittrice Alice Hughes, vincitrice del Premio Pulitzer, è invitata in Inghilterra per ritirare un altro prestigioso premio letterario. Ma ha paura di volare: decide così di fare il viaggio in nave, a bordo di un magnifico transatlantico, e di invitare le sue due migliori amiche del college, Roberta e Susan, oltre a farsi accompagnare dal suo amato nipote Tyler, per assisterle durante la crociera. La nuova agente di Alice, Karen, con l’obiettivo di carpire dettagli sul ...

Scopri tutto su, il film con Meryl Streep . Ecco trama, trailer ufficiale e cast. In esclusiva digitale dal 27 maggio 2021 . Diretto da Steven Soderbergh e scritto da Deborah Eisenberg ,...Svelati il trailer italiano e la data di uscita di", il film diretto da Steven Soderbergh con protagonista Meryl Streep, arriva in Italia in esclusiva digitale da giovedì 27 maggio, disponibile per l'acquisto e il noleggio premium su ...Lasciali Parlare di Steven Soderbergh dal 27 maggio in digitale. La scrittrice Alice Hughes, vincitrice del Premio Pulitzer, è invitata in ...Lasciali Parlare diretto da Steven Soderbergh con protagonista Meryl Streep, arriva in Italia in esclusiva digitale da giovedì 27 maggio ...