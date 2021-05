L’affondo di “Scafati Arancione”

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 18 maggio 2021) “La squadra del sindaco Salvati probabilmente pensa di poter fare ciò che vuole, infischiandosene delle sorti della città. Le dispute riguardano “poltrone” e deleghe. Risulta difficile fare opposizione in questa situazione. Non c’è politica, non ci sono proposte, non c’è dibattito”. Così il gruppo di “” commenta il momento politico-amministrativo dell’attuale maggioranza nella città dell’Agro. “Queste sono solo diatribe e scaramucce tra coloro che pensano alla cosa pubblica, come un fatto personale finalizzato al proprio successo economico e di status. La città dimerita di meglio. Siamo stati falcidiati da una vecchia gestione -che ci ha portato al commissariamento- che gestiva il bene pubblico come cosa privata. Gli scafatesi non meritano questo trattamento. Non ne possono più. Ci sono problemi urgenti da ...