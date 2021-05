La pandemia non frena Hiref: fatturato a +30% nel 2020 (Di martedì 18 maggio 2021) Articolo Roma Settantuno milioni di fatturato aggregato a fine 2020, +30% rispetto all’anno precedente. La pandemia non ha fermato Hiref e le imprese spinoff da essa nate, realtà tutta italiana radicata nel panorama internazionale del cooling system. L’azienda, che ha sede in provincia di Padova, è cresciuta grazie all’attenzione costante su ricerca e nuove tecnologie, oltre che alla valorizzazione del capitale umano. «La creatività e la capacità di rottura degli schemi dei nostri giovani sono da sempre benzina per il motore di Hiref – spiega il fondatore e amministratore delegato Mauro Mantovan –. Dal 2003 ad oggi sono 41 le tesi di laurea svolte in azienda, in collaborazione con grandi atenei italiani e internazionali, quali Padova, Bologna, Trieste, Roma, Genova e, fra le altre ... Leggi su cityroma (Di martedì 18 maggio 2021) Articolo Roma Settantuno milioni diaggregato a finerispetto all’anno precedente. Lanon ha fermatoe le imprese spinoff da essa nate, realtà tutta italiana radicata nel panorama internazionale del cooling system. L’azienda, che ha sede in provincia di Padova, è cresciuta grazie all’attenzione costante su ricerca e nuove tecnologie, oltre che alla valorizzazione del capitale umano. «La creatività e la capacità di rottura degli schemi dei nostri giovani sono da sempre benzina per il motore di– spiega il fondatore e amministratore delegato Mauro Mantovan –. Dal 2003 ad oggi sono 41 le tesi di laurea svolte in azienda, in collaborazione con grandi atenei italiani e internazionali, quali Padova, Bologna, Trieste, Roma, Genova e, fra le altre ...

Advertising

DSantanche : Un ministro della Salute tanto autorevole che a un anno dall’inizio della pandemia ancora si discute della… - chetempochefa : 'Nel 2021 le cose non sembrano migliorare, anzi. Rispetto a prima della pandemia abbiamo 900mila posti di lavoro in… - LegaSalvini : ??#LauraRavetto: ragazzi il #Pd non ce la fa! Persino durante una pandemia e una crisi economica che sta mettendo in… - mauro13051948 : RT @jacopo_iacoboni: Il governo Draghi ha ereditato un paese nel disastro, da tutti i punti di vista, e lo sta diligentemente portando fuor… - gianrollandi : @giuslagana @CarloCalenda Purtroppo non sono romano . Ma anche a livello nazionale , pur nel mezzo di una persisten… -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia non Gli inglesi vogliono tornare subito ai concerti senza mascherine ... e in generale del modo in cui è stata affrontata la pandemia in questa parte del continente. Innanzitutto, nella classifica delle motivazioni di chi non ha ancora acquistato un biglietto per un ...

Draghi a Parigi per il vertice sul finanziamento dell'Africa, si rafforza l'asse con Macron ...G20 nell'affrontare i temi dello sviluppo del continente africano colpito duramente dalla pandemia ...un adeguato "business enviroment" e come agevolare con il programma Covax l'accesso ai vaccini non ...

La pandemia non ferma la crescita delle pmi innovative Avvenire Chi è il “Covid manager”, la nuova figura professionale fondamentale per i matrimoni L’estate 2021 è alle porte e il turismo è costretto a reinventarsi. Nasce il Covid manager, la figura professionale imprescindibile per il settore, anche e soprattutto con il via libero del governo a ...

I temi più seguiti dai mercati privati Cloud, farmacie e assicurazioni sono stati tre settori trasformati dalla pandemia di Coronavirus e che per i venture capitalist hanno buone possibilità di crescita.

... e in generale del modo in cui è stata affrontata lain questa parte del continente. Innanzitutto, nella classifica delle motivazioni di chiha ancora acquistato un biglietto per un ......G20 nell'affrontare i temi dello sviluppo del continente africano colpito duramente dalla...un adeguato "business enviroment" e come agevolare con il programma Covax l'accesso ai vaccini...L’estate 2021 è alle porte e il turismo è costretto a reinventarsi. Nasce il Covid manager, la figura professionale imprescindibile per il settore, anche e soprattutto con il via libero del governo a ...Cloud, farmacie e assicurazioni sono stati tre settori trasformati dalla pandemia di Coronavirus e che per i venture capitalist hanno buone possibilità di crescita.