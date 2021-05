Israele | tv | 2 morti per un razzo da Gaza

Advertising

ShooterHatesYou : Nella striscia di Gaza i morti sono 192 di cui 58 bambini. Un morto ogni quattro è un bambino. #Israele #Palestina #Gaza - antoniospadaro : Scontri armati tra la Striscia di #Gaza e #Israele hanno preso il sopravvento. Tanti innocenti sono morti. Tra di l… - Agenzia_Ansa : Un'altra notte di razzi e sangue. Il segretario generale Guterres alla riunione del Consiglio di Sicurezza su Israe… - GiorgioAntonel1 : RT @NaraStaBocchi2: 60 bambini morti dal 10 maggio ad oggi, e Israele bombarda la sede di un'organizzazione che si occupa della salute mino… - hassan_riccardo : @btc_roby @ProgDreyfus @EliB76 Bella la lista peccato tu non possa fare la lista di israeliani morti perché Israele… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele morti

Duee due feriti gravi: questo il primo bilancio secondo la televisione commerciale Canale 13 di ...e di mortai lanciati da Gaza ed esplosi in un capannone di un villaggio agricolo in, ...18/05/2021 - 14:42 L'ultimo bilancio del conflitto tra Gaza eregistra 213 vittime tra i palestinesi (tra cui 61 minori e 36 donne) e 10 tra gli ...dal 7 maggio si sono registrati anche 23...Per la Chiesa libanese una guerra rappresenta “il colpo di grazia” per un Paese già in difficoltà. I lanci di razzi dal territorio libanese e il possibile coinvolgimento nel ...L'ultimo bilancio del conflitto tra Gaza e Israele registra 213 vittime tra i palestinesi (tra cui 61 minori e 36 donne) e 10 tra gli israeliani a seguito del lancio di oltre 3mila razzi verso localit ...