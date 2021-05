"Io, di sinistra, sono in imbarazzo". Luca Ricolfi monumentale: libertà di pensiero, la vergogna dei compagni (Di martedì 18 maggio 2021) Siamo a Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro in onda su Rete 4 il lunedì sera, la puntata è quella di lunedì 17 maggio. Tra gli ospiti ecco il sociologo Luca Ricolfi. Si parla di libertà di pensiero, del ddl Zan, del caso dei professori finiti nel mirino per le critiche a Sergio Mattarella. Insomma, il sospetto - condiviso da molti - è che la libertà di parola sia in pericolo, finita nel mirino della sinistra e dalla teoria del pensiero unico, di quella "cancel culture" che, partendo dagli Stati Uniti, sta conquistando anche il Vecchio Continente in un vortice censorio dai contorni inquietanti. E questa inquietudine, Ricolfi, mostra di condividerla a tutto tondo. Parole nette, chiare, esplicite e dall'enorme peso specifico quelle del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Siamo a Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro in onda su Rete 4 il lunedì sera, la puntata è quella di lunedì 17 maggio. Tra gli ospiti ecco il sociologo. Si parla didi, del ddl Zan, del caso dei professori finiti nel mirino per le critiche a Sergio Mattarella. Insomma, il sospetto - condiviso da molti - è che ladi parola sia in pericolo, finita nel mirino dellae dalla teoria delunico, di quella "cancel culture" che, partendo dagli Stati Uniti, sta conquistando anche il Vecchio Continente in un vortice censorio dai contorni inquietanti. E questa inquietudine,, mostra di condividerla a tutto tondo. Parole nette, chiare, esplicite e dall'enorme peso specifico quelle del ...

