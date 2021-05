Incidente a mezz’aria in Florida | scontro in volo durante un lancio | muore un paracadutista

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 18 maggio 2021) Secondo quanto riportato dalla polizia di DeLand, in, un uomo è morto a seguito di undi paracadutismo. Gli agenti che sono accorsi nei pressi dell’aeroporto di DeLand, attorno alle 10 del mattino, hanno trovato il corpo dell’uomo che non rispondeva a nessuno stimolo. A questo punto l’uomo è stato identificato dagli agenti come Carl Daugherty di 76 anni. Leggi anche -> Si lancia dall’aereo ma il paracadute non si apre. Tragica morte per un uomo di 30 anni Secondo quanto è stato ricostruito dalla polizia Carl Daugherty era partito con un gruppo di 15 persone che sono decollate da un Cessna Caravan alle 9.45 dallo Skydive di DeLand. Sempre secondo gli investigatori Daugherty stava facendo paracadutismo con un altro uomo e mentre stavano scendendo a terra i due avrebbero fatto delle curve opposte l’una all’altra ...