Ilary Blasi, altro netto flop: anche i fan l’abbandonano (Di martedì 18 maggio 2021) altro netto flop per Ilary Blasi e la sua Isola dei Famosi che sta ottenendo davvero pochi ascolti rispetto agli standard passati Pessima notizia per Ilary Blasi che ancora una volta non raggiunge un buon risultato con la puntata serale dell’Isola dei Famosi. IN AGGIORNAMENTO I risultati degli altri canali: Rai2 Prima di Lunedì 1.001.000 L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 18 maggio 2021)pere la sua Isola dei Famosi che sta ottenendo davvero pochi ascolti rispetto agli standard passati Pessima notizia perche ancora una volta non raggiunge un buon risultato con la puntata serale dell’Isola dei Famosi. IN AGGIORNAMENTO I risultati degli altri canali: Rai2 Prima di Lunedì 1.001.000 L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

infoitcultura : Isola, la lite Ilary Blasi con Akash e tre cose che (forse) vi siete persi - infoitcultura : Isola dei Famosi, botta e risposta in diretta tra Ilary Blasi e Akash Kumar: 'Non c'è rispetto per me' (VIDEO) - Susannagall2 : RT @VicolodelleNews: #isola Ilary Blasi spoilera di playa imboscatissima perché prendersela a prescindere con Fariba? #faribona https://t.c… - StampaFin : 17 maggio Scarano chiude vincendo, Blasi migliora. Report (11%) doppia Porro e Vespa Ultimo confronto televisivo –… - ANNAMARIAPOMARE : RT @srefania203: Ma a ilary Blasi nessuno fa notare dalla redazione le cose che gli escono di bocca? Sono sempre più senza parole ... vergo… -