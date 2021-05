Il Principe Harry e Oprah Winfrey insieme per una serie sulla salute mentale (Di martedì 18 maggio 2021) Rilasciato il trailer di The Me You Can’t See, il trailer della serie di documentari sulla salute mentale curata dal Principe Harry Scorrono le immagini ormai note a tutti nel trailer della serie di documentari curata dal Principe Harry: lui tredicenne al fianco di suo padre Carlo ai funerali di Lady D. La salute mentale e il benessere emotivo sono i temi al centro della serie, disponibile su Apple TV+ dal 21 maggio. Ormai la vita a palazzo sembra così lontana mentre si fa sempre più strada la figura di Harry nell’industria dello spettacolo. Al suo fianco, la moglie Meghan Markle e il piccolo Archie. Tra i produttori della serie, anche ... Leggi su zon (Di martedì 18 maggio 2021) Rilasciato il trailer di The Me You Can’t See, il trailer delladi documentaricurata dalScorrono le immagini ormai note a tutti nel trailer delladi documentari curata dal: lui tredicenne al fianco di suo padre Carlo ai funerali di Lady D. Lae il benessere emotivo sono i temi al centro della, disponibile su Apple TV+ dal 21 maggio. Ormai la vita a palazzo sembra così lontana mentre si fa sempre più strada la figura dinell’industria dello spettacolo. Al suo fianco, la moglie Meghan Markle e il piccolo Archie. Tra i produttori della, anche ...

