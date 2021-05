Il Gran Maestro è morto | dat rosa mel apibus

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 18 maggio 2021) IlBattiato è. Riverenza al, riverenza all’artista, onore al cercatore di spirito e conoscenza. Passa in un altro piano un simbolo di spirito, arte e conoscenza. Ai giovani che non lo hanno conosciuto dico: fermatevi e ascoltate o perderete per sempre il legame con l’interiorità della musica. Ilci ha lasciato la chiave di volta? Chi sano di mente potrebbe mai dire il contrario? Ci lascia la conoscenza dello spirito umano, ci lascia la conoscenza dellade conoscenza, ma sempre con molta umiltà. L’uomo artista che dona: cerco un centro di gravità permanente. Frase, essenza di ricerca, consapevolezza di essa e della sua donazione. Il mistero che si fa note, versi e poi si ri-vela nascondendosi a chi ...