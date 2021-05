Gli incidenti stradali si ricostruiscono in 3D, un dispositivo alla polizia locale per effettuare rilievi più precisi (Di martedì 18 maggio 2021) SANT'ELPIDIO A MARE - rilievi in 3d per gli incidenti stradali. E' la nuova tecnologia adottata dal Comune di Sant'Elpidio a Mare , che ha dotato il corpo di polizia locale di un dispositivo ad alta ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 18 maggio 2021) SANT'ELPIDIO A MARE -in 3d per gli. E' la nuova tecnologia adottata dal Comune di Sant'Elpidio a Mare , che ha dotato il corpo didi unad alta ...

Advertising

GDemola : RT @RaiNews: Il 6 e l'8 maggio gli incidenti costati la vita ad altre due persone - MicheleGuetta : Ultimo aggiornamento Ufficiale. Fino a 29 anni il rischio è ZERO! E sono conteggiati tutti quelli che risultano pos… - ellepizero : @cjmimun Ogni anno ne ammazziamo circa 100 milioni (avete letto bene) per cui sono loro a doverci temere e non il c… - roberto52116971 : Serve il 'computer' per capire i motivi dei frequenti incidenti. Non si conoscono i motivi, chissà quali. Intanto v… - aleniggaz : RT @greygooseonice: Gli arabi israeliani solidarizzano con #Gaza e i territori occupati Sciopereranno e manifesteranno Si temono incidenti… -