Estate Canale 5: in arrivo due soap turche (Di martedì 18 maggio 2021) Tutto è era iniziato nel 2017 con Bitter Sweet con Can Yaman e Ozge Gurel nel ruolo di Ferit e Nazli. Il primo era il classico sciupafemmine, la seconda era una ragazza sognatrice che amava cucinare e che voleva aprire un ristorante. Poi è stato il turno di Day Dreamer nel 2018 che ha visto sempre Can Yaman recitare ma stavolta insieme a Demet Ozdemir nei panni di Can e Sanem che sta per concludere le sue ultime puntate in Italia. Ora per l'Estate di Canale 5 sbarcano due nuove soap opera dalla Turchia. Awed stupisce tra gli immuni sull'Isola dei Famosi 2021 Estate Canale 5: il pomeriggio made in Turchia Dopo la conclusione della Stagione 2021 del programma Uomini e Donne a Canale 5 tornano le soap opera. Infatti la coppia Can Yaman e Ozge Gurel stanno per ...

