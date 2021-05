Empoli, Dionisi sul futuro: “Interessamenti mi lusingano…” (Di martedì 18 maggio 2021) Una cavalcata incredibile culminata dalla vittoria della Serie B e dalla promozione in Serie A. L’allenatore dell’Empoli, Alessio Dionisi, si è sbottonato sul proprio futuro parlando della sua società e delle varie manifestazioni d’interesse che ha incassato in questi ultimi, gioiosi, giorni che hanno portato gli azzurri nuovamente in Serie A. Voglia di continuare a far bene. Il condottiero della promozione in massima serie dei toscani è alla ricerca di certezze dalla società. Il tecnico ha spiegato, infatti, che ci sarà un incontro importante con il presidente per rivalutare gli obiettivi stagionali del prossimo campionato progettando un calciomercato attento che riesca a rafforzare la rosa. Alessio Dionisi, comunque, si è detto lusingato dall’interesse degli altri club nei suoi confronti. Il matrimonio con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 maggio 2021) Una cavalcata incredibile culminata dalla vittoria della Serie B e dalla promozione in Serie A. L’allenatore dell’, Alessio, si è sbottonato sul proprioparlando della sua società e delle varie manifestazioni d’interesse che ha incassato in questi ultimi, gioiosi, giorni che hanno portato gli azzurri nuovamente in Serie A. Voglia di continuare a far bene. Il condottiero della promozione in massima serie dei toscani è alla ricerca di certezze dalla società. Il tecnico ha spiegato, infatti, che ci sarà un incontro importante con il presidente per rivalutare gli obiettivi stagionali del prossimo campionato progettando un calciomercato attento che riesca a rafforzare la rosa. Alessio, comunque, si è detto lusingato dall’interesse degli altri club nei suoi confronti. Il matrimonio con ...

Advertising

gabrieleburini : @PietroLazze Pietro ma Dionisi rimane a Empoli? - gabrieleburini : @AMasterPotato Se non rimane ad Empoli per me sarà Alessio Dionisi. “Mi piacciono allenatori giovani” e “allenatore… - mick_napoli_ : Iachini 11 con il Palermo, oltre a Semplici che ha salvato la spal Che Inzaghi fosse un mediocre si era già visto a… - antigiannino96 : @tcarapezza In Italia l’unica cosa che riusciamo a produrre sono gli allenatori di livello, strano che siano sempre… - bornjuventino : @despecialuan Hai detto una cosa giusta CON L’ATALANTA anche Juric e De Zerbi hanno fatto grandi cose anche Dionisi… -