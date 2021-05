Ecco il nuovo iMac, il computer colorato che arreda (e aumenta l’autostima) (Di martedì 18 maggio 2021) La prima cosa che colpisce guardando i nuovissimi iMac è la gamma colore. Sette sfumature pensate per integrarsi e abbellire ogni stile di casa e arredo. E, ammettiamolo, in questi mesi di smart working più o meno forzato, chi non ha desiderato un pc un po’ meno distonico con il resto dell’arredo domestico? Con un colore più acceso sul retro, e una sfumatura più tenue sul davanti (per non affaticare gli occhi), i nuovi iMac ribadiscono la vocazione Apple di realizzare prodotti sempre più performanti ma anche bellissimi. Leggi anche › Design e arredo: il mondo in una stanza iMac, la videocamera che ti fa bella Prima di entrare nel dettaglio delle performance innovative di questo computer, che sfrutta ... Leggi su iodonna (Di martedì 18 maggio 2021) La prima cosa che colpisce guardando i nuovissimiè la gamma colore. Sette sfumature pensate per integrarsi e abbellire ogni stile di casa e arredo. E, ammettiamolo, in questi mesi di smart working più o meno forzato, chi non ha desiderato un pc un po’ meno distonico con il resto dell’arredo domestico? Con un colore più acceso sul retro, e una sfumatura più tenue sul davanti (per non affaticare gli occhi), i nuoviribadiscono la vocazione Apple di realizzare prodotti sempre più performanti ma anche bellissimi. Leggi anche › Design e arredo: il mondo in una stanza, la videocamera che ti fa bella Prima di entrare nel dettaglio delle performance innovative di questo, che sfrutta ...

Advertising

virginiaraggi : Guardate le foto, ecco come sarà il nuovo mercato dell’Alberone, nel quartiere Appio Latino. Nei giorni scorsi abbi… - ItaliaViva : Oggi finalmente ci sono le condizioni un nuovo sistema fiscale. Che sia innanzitutto più leggero e più semplice. C… - fattoquotidiano : A Taranto si muore più che nel resto della Puglia. Ecco i risultati di un nuovo studio - sportli26181512 : Dzeko piace a #Mourinho: ecco i possibili scenari alla Roma: L'attaccante bosniaco in questo finale si stagione si… - GalvagniErik : RT @MagiaroIl: @RadioSavana Ecco il “nuovo patto europeo sulla migrazione e l’asilo” in stile Soros ?? ?? ?? -