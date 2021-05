E’ morto Franco Battiato

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 18 maggio 2021)Addio anella sua residenza di Milo, in Sicilia. Malato da tempo, aveva compiuto 76 anni lo scorso 23 marzo. Ad annunciare la scomparsa di uno dei cantautori che hanno fatto la storia della musica italiana è stata la sua famiglia. I funerali, si apprende, si svolgeranno in forma privata. Nato a Ionia, comune italiano oggi chiamato Riposto (provincia di Catania), inizia la carriera musicale nella metà degli anni ‘60, abbracciando diversi generi. Il successo, di critica e di vendite, arriva nel 1981 con l’album “La voce del padrone”, che fu il primo 33 giri a superare il traguardo del milione di copie vendute in Italia. E’ il disco che contiene, tra gli altri, brani come Cuccurucucù e Centro di gravità permanente. Ma è il 1997 quandopubblica la canzone che ...