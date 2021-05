Dodici canzoni di Franco Battiato (Di martedì 18 maggio 2021) Quelle che aveva scelto il direttore per il libro “Playlist”, da mettere su oggi e farsi salire un po' di tristezza Leggi su ilpost (Di martedì 18 maggio 2021) Quelle che aveva scelto il direttore per il libro “Playlist”, da mettere su oggi e farsi salire un po' di tristezza

Advertising

ilpost : Dodici canzoni di Franco Battiato - cuddIeunit : a volte ripenso alla crush che avevo per i personaggi di violetta a dodici/tredici anni lei e la sua bff bellissime… - nightmare_jrock : L'album conteneva i singoli 'Mimic' e 'Deux ex Machina' insieme ad altre dodici canzoni. - Sara0753484684 : RT @prakourt: stanno per dare il premio della critica MIA MARTINI che due anni fa ha vinto Giordana Angi a uno che scrive canzoni per ragaz… - Marchiemanuela1 : RT @prakourt: stanno per dare il premio della critica MIA MARTINI che due anni fa ha vinto Giordana Angi a uno che scrive canzoni per ragaz… -