Divorzio Bill e Melinda Gates | i retroscena che gettano ombre sul fondatore di Microsoft

(Di martedì 18 maggio 2021) Un vecchio presunto tradimento, una smentita e un annuncio di divorzio, quello tra Bill e Melinda Gates, arrivato a sorpresa all’inizio di maggio. Che l’addio tra i due nasconda qualcosa di più? A rivangare (per primo) il passato è stato il The Wall Street Journal, ricordando che nel 2019 il fondatore di Microsoft si era dimesso dal Consiglio di amministrazione della società per dedicare più tempo alle sue attività filantropiche. Stando al magazine le cose sarebbero andate diversamente. Reo di aver avuto una relazione con una dipendente, Gates sarebbe stato invitato alle dimissioni dal suo staff.