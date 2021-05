Da "piccolo uomo" a "grande Maestro": il dietrofront di Salvini su Battiato non sfugge agli utenti (Di martedì 18 maggio 2021) “’Perché sei un essere speciale ed io, avrò cura di te…’. Una preghiera, un ricordo e una canzone per il grande Maestro, Franco Battiato”. Così il leader leghista Matteo Salvini ricorda su Twitter il cantautore siciliano, scomparso oggi. Parole che hanno scatenato la reazione di molti fan del musicista, memori delle frasi che il leader della Lega riservò a Battiato nel 2013. “Franco Battiato, grande artista ma piccolo uomo”, aveva detto Salvini replicando a dichiarazioni fatte il giorno prima dallo stesso Battiato al Parlamento Europeo. “Perché sei un essere speciale ed io, avrò cura di te...”Una preghiera, un ricordo e una canzone per il grande Maestro, Franco ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 maggio 2021) “’Perché sei un essere speciale ed io, avrò cura di te…’. Una preghiera, un ricordo e una canzone per il, Franco”. Così il leader leghista Matteoricorda su Twitter il cantautore siciliano, scomparso oggi. Parole che hanno scatenato la reazione di molti fan del musicista, memori delle frasi che il leader della Lega riservò anel 2013. “Francoartista ma”, aveva dettoreplicando a dichiarazioni fatte il giorno prima dallo stessoal Parlamento Europeo. “Perché sei un essere speciale ed io, avrò cura di te...”Una preghiera, un ricordo e una canzone per il, Franco ...

