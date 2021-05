Covid, le notizie. Figliuolo: "Avanti con over 60 e fragili, stop polemiche". LIVE (Di martedì 18 maggio 2021) Per il commissario straordinario all'emergenza Coronavirus, "c'è stato un calo vertiginoso dei ricoveri e dei decessi dando priorità alle classi vulnerabili". Giorgetti: "Ipotesi green pass per le discoteche". Il ministro dello Sviluppo economico a margine del rapporto Fipe sulla ristorazione: "Dobbiamo essere ottimisti, ma il peggio è alle spalle". Dal 1° giugno ristoranti aperti anche al chiuso a pranzo e a cena, dal 15 giugno feste di matrimonio col green pass Leggi su tg24.sky (Di martedì 18 maggio 2021) Per il commissario straordinario all'emergenza Coronavirus, "c'è stato un calo vertiginoso dei rici e dei decessi dando priorità alle classi vulnerabili". Giorgetti: "Ipotesi green pass per le discoteche". Il ministro dello Sviluppo economico a margine del rapporto Fipe sulla ristorazione: "Dobbiamo essere ottimisti, ma il peggio è alle spalle". Dal 1° giugno ristoranti aperti anche al chiuso a pranzo e a cena, dal 15 giugno feste di matrimonio col green pass

