Covid, Figliuolo: programmare le vacanze in funzione delle vaccinazioni (Di martedì 18 maggio 2021) "È bene che chi va in vacanza regoli le proprie vacanze in funzione dell'appuntamento vaccinale". Così il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza Coronavirus, parlando con i giornalisti a Siena.

