Calciomercato Inter, colpo in difesa: arriva dalla Bundesliga (Di martedì 18 maggio 2021) L’Inter comincia a muoversi in vista del Calciomercato estivo. Il prossimo colpo potrebbe arrivare dal campionato tedesco. Antonio Conte chiede un rinforzo per la prossima stagione (Getty Images)Dopo la vittoria dello scudetto, i nerazzurri programmano gli acquisti per la prossima stagione. Conte vuole una rosa competitiva e Marotta proverà ad accontentarlo nonostante la non rosea situazione economica della società. Leggi anche-> Calciomercato Napoli, De Laurentiis blinda tre calciatori: la strategia Soprattutto la difesa è il reparto che necessita di maggiori innesti. Sarà infatti difficile per De Vrij, Bastoni e Skriniar ripetere la stessa stagione senza un ricambio adeguato. Il solo Ranocchia non basta per una squadra che punta a fare bene anche nella ... Leggi su vesuvius (Di martedì 18 maggio 2021) L’comincia a muoversi in vista delestivo. Il prossimopotrebbere dal campionato tedesco. Antonio Conte chiede un rinforzo per la prossima stagione (Getty Images)Dopo la vittoria dello scudetto, i nerazzurri programmano gli acquisti per la prossima stagione. Conte vuole una rosa competitiva e Marotta proverà ad accontentarlo nonostante la non rosea situazione economica della società. Leggi anche->Napoli, De Laurentiis blinda tre calciatori: la strategia Soprattutto laè il reparto che necessita di maggiori innesti. Sarà infatti difficile per De Vrij, Bastoni e Skriniar ripetere la stessa stagione senza un ricambio adeguato. Il solo Ranocchia non basta per una squadra che punta a fare bene anche nella ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Udinese, #Padelli torna in bianconero dopo 8 stagioni: lascia l'#Inter e firmerà un biennale con… - gilnar76 : Bonucci, che succede? Fuori con ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - cmdotcom : #Inter, #Sensi in bilico: l'idea della #Fiorentina e il tentativo dello #Shakhtar - passione_inter : RT @raffaelecaru: ?? Presidente Standard Liegi a @passione_inter ?? '#Vanheusden probabilmente resterà con noi. Inter? Non si è fatto avanti… - raffaelecaru : ?? Presidente Standard Liegi a @passione_inter ?? '#Vanheusden probabilmente resterà con noi. Inter? Non si è fatto… -