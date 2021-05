Caffè al bar, il più caro lo prendi a Trento: a Napoli la “tazzulella” costa di più che a Messina (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il prezzo del Caffè al bar varia da nord a sud dove, in genere si paga, un po’ meno ed è indicativo del tenore di vita degli italiani. La tazzina del Caffè più cara si paga infatti in una città del nord Trento dove il prezzo medio raggiunge 1,21 euro. Mentre Napoli, il regno della “tazzulella” e del “Caffè sospeso”, si difende bene sotto l’euro con 90 centesimi. E’ quanto risulta da un’elaborazione dell’Adnkronos dal Rapporto Ristorazione 2020 di Fipe Confcommercio (su dati Istat dicembre 2020) che rileva il prezzo della tazzina di Caffè nei diversi capoluoghi di provincia. Dopo Trento il Caffè più costoso si consuma a Bolzano dove il prezzo medio è di 1,19 euro. Un po’ meno ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il prezzo delal bar varia da nord a sud dove, in genere si paga, un po’ meno ed è indicativo del tenore di vita degli italiani. La tazzina delpiù cara si paga infatti in una città del norddove il prezzo medio raggiunge 1,21 euro. Mentre, il regno della “” e del “sospeso”, si difende bene sotto l’euro con 90 centesimi. E’ quanto risulta da un’elaborazione dell’Adnkronos dal Rapporto Ristorazione 2020 di Fipe Confcommercio (su dati Istat dicembre 2020) che rileva il prezzo della tazzina dinei diversi capoluoghi di provincia. Dopoilpiù costoso si consuma a Bolzano dove il prezzo medio è di 1,19 euro. Un po’ meno ...

