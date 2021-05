Bonus reddito di cittadinanza per chi si mette in proprio: importo, requisiti e domanda (Di martedì 18 maggio 2021) Ecco il Bonus reddito di cittadinanza che arriva in soccorso di tutti coloro che, in tempi difficili come quelli che stiamo affrontando, decideranno di mettersi in proprio. Un incentivo mirato a determinate categorie di lavoratori, dunque, con l’obiettivo di fungere da sostegno per specifiche attività. Grazie al Bonus reddito di cittadinanza si potrà beneficiare di 6 mensilità di sussidio in tutti i casi in cui venga avviata una attività di lavoro autonomo, di impresa o una società cooperativa. Una sorta di “premio al coraggio”, dunque, per aiutare il decollo di attività in proprio. Ma a quanto ammonta il Bonus reddito di cittadinanza? E ci sono requisiti specifici per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 18 maggio 2021) Ecco ildiche arriva in soccorso di tutti coloro che, in tempi difficili come quelli che stiamo affrontando, decideranno dirsi in. Un incentivo mirato a determinate categorie di lavoratori, dunque, con l’obiettivo di fungere da sostegno per specifiche attività. Grazie aldisi potrà beneficiare di 6 mensilità di sussidio in tutti i casi in cui venga avviata una attività di lavoro autonomo, di impresa o una società cooperativa. Una sorta di “premio al coraggio”, dunque, per aiutare il decollo di attività in. Ma a quanto ammonta ildi? E ci sonospecifici per ...

