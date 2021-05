“Battiato è un piccolo uomo” | lo scioccante tweet di Salvini

(Di martedì 18 maggio 2021) Matteoha voluto omaggiare sui social l’artista Francoma undel passato smentisce quanto scritto oggi. Matteo(GettyImages)Sappiamo bene che i social, soprattutto nel mondo della politica, sono fondamentali., con il capo dei social Luca Morisi, ne fa da padrone. Per qualsiasi argomento, è pronto a dire la sua, alle volte fare anche video con cui si interfaccia agli elettori. Oggi, il capo della Lega, ha voluto omaggiare con un, con all’interno un video, la morte dell’artista siciliano Franco. Purtroppo per lui, le tante persone che si muovono sul web hanno trovato undel passato che lascia un po’ perplessi sulla gestione dei social da parte del leghista. Sicuramente non è ...

Advertising

PaoloCond : Estate 83, stadio Grezar di Trieste, posto vip sul prato in quanto cronista del @il_piccolo (la casta!), fidanzata… - nicolaebasta : RT @neXtquotidiano: Oggi lo chiama “grande Maestro”, ma #Salvini definì #Battiato “piccolo uomo” - ibraismo : @gebr_i Io non apprezzo Salvini ma scusa eh il giorno della morte doveva scrivere questo: é morto Franco Battiato,… - MorroLuca1 : RT @matteosalvinimi: Franco BATTIATO, grande Artista ma piccolo Uomo. - giu_alessi : RT @neXtquotidiano: Oggi lo chiama “grande Maestro”, ma #Salvini definì #Battiato “piccolo uomo” -

Ultime Notizie dalla rete : Battiato piccolo

Quell'anno nella 'hit' italiana furoreggiavano 'Il mio canto libero' di Battisti, 'Questogrande amore' di Baglioni e 'Minuetto' di Mia Martini. Il brano diera un pugno nello ...Non gli ho mai chiesto perché lo facesse, ma ripetere questovezzo mi restituisce la sua voce calda e mi aiuta a portarlo nel cuore. Leggi anche... È morto Franco, un essere speciale ...Dai rimproveri per l'abbigliamento a quelli per le assenze. Dal tour durante la discussione della Finanziaria all'Ars al licenziamento per le dure parole contro il parlamento. In mezzo, la presentazio ...Appena appresa la notizia, il leader della Lega Matteo Salvini ha mobilitato i social facendo un post sulla morte del grande cantautore Franco Battiato. Però se si va a ripercorre la storia del “rappo ...