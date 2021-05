Ancora scontri Tel Aviv-Gaza: Israele abbatte l’unico laboratorio Covid della Striscia. Di Maio: ‘No razzi, ma risposta sia proporzionata’ (Di martedì 18 maggio 2021) È stata un’altra notte di scontri tra Israele e Gaza. Continua il lancio di razzi dalla Striscia e non diminuiscono i raid aerei dello Stato ebraico sugli edifici della principale città nell’enclave palestinese. Aumenta così il numero delle vittime, con altri due morti israeliani colpiti dall’ultima raffica di razzi partiti dalla Striscia e i decessi palestinesi che salgono a 213. Si registrano anche le prime tensioni sull’asse Tel Aviv-Washington: ribadendo il sostegno americano al “diritto di Israele a difendersi”, ieri il segretario di Stato, Anthony Blinken, ha infatti chiesto al governo Netanyahu di fornire una giustificazione al raid contro la torre al-Jalaa, dove si trovavano le redazioni di diversi media ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) È stata un’altra notte ditra. Continua il lancio didallae non diminuiscono i raid aerei dello Stato ebraico sugli edificiprincipale città nell’enclave palestinese. Aumenta così il numero delle vittime, con altri due morti israeliani colpiti dall’ultima raffica dipartiti dallae i decessi palestinesi che salgono a 213. Si registrano anche le prime tensioni sull’asse Tel-Washington: ribadendo il sostegno americano al “diritto dia difendersi”, ieri il segretario di Stato, Anthony Blinken, ha infatti chiesto al governo Netanyahu di fornire una giustificazione al raid contro la torre al-Jalaa, dove si trovavano le redazioni di diversi media ...

