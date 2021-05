WTA Parma 2021 | Camila Giorgi al 2° turno | bene Di Giuseppe e Pigato cede a Serena Williams

(Di lunedì 17 maggio 2021) Due vittorie e una sconfitta: è questo il bilancio del tennis femminile italiano nel WTA diin questa giornata. Sulla terra rossa emilianae Martina Dihanno ottenuto due successi importanti per il loro percorso. La marchigiana, decisa a dimenticare la cocente sconfitta di Roma contro la spagnola Sorribes Tormo, si è imposta in tre set contro l’americana Christina McHale (n.95 del ranking): 6-7 (4) 6-4 6-4 lo score in favore dell’azzurra, capace di rimontare dopo un sanguino primo parziale perso al tie-break. Per, quindi, il nome della prossima avversaria verrà fuori dalla sfida tra la testa di serie n.3 Gauff e Kanepi. Ha risposto presente, come detto, Di(n.219 del ranking): 7-5 7-6 (5) per la nostra portacolori contro la giapponese Nao ...

Il video degli highlights del match Giorgi - McHale , valido per il primo turno del250 di2021 . Successo in rimonta per l'azzurra, capace di imporsi per 6 - 7(4) 6 - 4 6 - 4 dopo quasi tre ore di gioco. ' Ho giocato abbastanza male, ma era fondamentale vincere ' ha detto ...Camila Giorgi è intervenuta in conferenza stampa dopo la vittoria all'esordio nel250 dicontro Cristina McHale: ' Mi serviva questa vittoria. Era la seconda partita lunga in pochi giorni e, dopo la sconfitta di Roma, era importante portarla a casa. Sono felice, anche se ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del Wta 250 di Parma 2021, per quanto riguarda la giornata di martedì 18 maggio. Serena Williams affronterà Katerina Siniakova sul Centrale, dopo aver elimi ...PARMA - Non è da tutte trovarsi dall'altra parte della rete Serena Willimas, la storia del tennis mondiale femminile. Lara Pigato ha vissuto, oggi a Parma, all'Emilia Romagna Open, Wta 250, la più gra ...