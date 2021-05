(Di lunedì 17 maggio 2021) AT&T Un nuovo colosso dello streaming sta per prendere forma. La società americana di telecomunicazioni AT&T sta negoziando infatti un accordo per ladella sua controllatacon. La chiusura dell’operazione – che darebbe vita ad un gruppo da 150 miliardi – potrebbe arrivare già questa settimana. O addirittura nelle prossime ore. Lo riportano Bloomberg, Reuters e alcuniamericani. Il nuovo gigante, vista la potenza di fuoco a sua disposizione, andrebbe a competere direttamente con gli altri affermati player del mercato dello streaming, da Netflix a Disney+. Launirebbe infatti i marchi già detenuti da AT&T, come Hbo, Hbo Max, Cnn, Cartoon Network, Tnt e molti altri – oltre allo studioStudio – ai canali di ...

Advertising

comunica_rp : At&t fonde Warner Media con Discovery: nasce colosso da 150 miliardi - Mattiabuonocore : Bomba — Warner Media e Discovery verso la fusione - StartComNews : At&t fonde Warner Media con Discovery: nasce colosso da 150 miliardi - PazzoPerDomani : RT @gditom: La creazione della nuova azienda Warner+Discovery sposterà non pochi equilibri nel mercato mondiale dei media e dei contenuti.… - gditom : La creazione della nuova azienda Warner+Discovery sposterà non pochi equilibri nel mercato mondiale dei media e dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Warner Media

AT&T possiede CNN, HBO eBros. I canali di Discovery includono Animal Planet e Discovery ... Le azioni della società distatunitense Discovery sono aumentate del 14% nelle negoziazioni pre -...Da segnalare che alla divisione WarnerMedia - ex Time, che At&t acquisì nel 2018 per $109 miliardi, ribattezzandola per l'appunto- fanno capo alcuni canali televisivi di punta ...At&t ha annunciato l'accordo per la fusione delle attività media con Discovery Inc. Il colosso delle telecomunicazioni controlla WarnerMedia (frutto dell'acquisizione da 85 milia ...AT&T, controllante di Hbo e Warner Bros studios, ha annunciato che fonderà le attività media con Discovery, rete via cavo e in streaming a cui fanno capo emittenti Tv come Hgtv e Tlc. L'accordo pro ...