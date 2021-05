Via libera al decreto riaperture. Sarà in Gazzetta ufficiale domani. Ecco tutte le misure in vigore dal 22 maggio in poi (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato in serata un decreto-legge “riaperture” che introduce misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (leggi l’articolo). “In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale – fa sapere una nota del Governo a proposito del dl riaperture approvato questa sera -, il testo modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate”, secondo criteri proposti dal Ministero della salute, in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva”. “Inoltre, nelle “zone gialle” si prevedono rilevanti – ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato in serata un-legge “” che introduceurgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (leggi l’articolo). “In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale – fa sapere una nota del Governo a proposito del dlapprovato questa sera -, il testo modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate”, secondo criteri proposti dal Ministero della salute, in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva”. “Inoltre, nelle “zone gialle” si prevedono rilevanti – ...

Advertising

Tg3web : Con il via libera alle prenotazioni per chi ha più di 40 anni, la campagna vaccinale fa un altro passo avanti. Il L… - Corriere : ?? Riaprono pub e ristoranti, cinema teatri e musei anche al chiuso, ci si può tornare ad abbracciare - fanpage : Via libera ai matrimoni, ma solo con il green pass. Le novità. - francesco6684 : Dal coprifuoco ai matrimoni: tutti i dettagli del Dl Riaperture - LaNotiziaTweet : Via libera al decreto riaperture. Sarà in Gazzetta ufficiale domani. Ecco tutte le misure in vigore dal 22 maggio i… -