Vespa: “Renzi mi disse che Berlusconi mi propose per il Colle” (Di lunedì 17 maggio 2021) “Secondo me era una battuta, a me la raccontò Renzi e non Berlusconi. Renzi mi disse: ‘guarda che Berlusconi ha proposto te’. La cosa, comunque, non aveva molto senso…” A raccontare l’aneddoto, ospite di “Un Giorno da Pecora”, su Rai Radio1, è il conduttore di Porta a Porta e giornalista Bruno Vespa. Ha saputo cosa rispose Renzi al Cavaliere? “Gli disse che, giustamente, la cosa non stava né in cielo né in terra…”. Cambiamo argomento: se avesse ricevuto gli ormai celebre verbali di Amara, come a ‘Repubblica’ e al ‘Fatto’, lei li avrebbe pubblicati? “Siccome ‘Repubblica’ e ‘Fatto’ hanno pubblicato tutti i verbali che gli sono arrivati prima, è curioso che non abbiano pubblicato questi…” E come mai, a suo avviso, non lo avrebbero fatto? “Se quei ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 maggio 2021) “Secondo me era una battuta, a me la raccontòe nonmi: ‘guarda cheha proposto te’. La cosa, comunque, non aveva molto senso…” A raccontare l’aneddoto, ospite di “Un Giorno da Pecora”, su Rai Radio1, è il conduttore di Porta a Porta e giornalista Bruno. Ha saputo cosa risposeal Cavaliere? “Gliche, giustamente, la cosa non stava né in cielo né in terra…”. Cambiamo argomento: se avesse ricevuto gli ormai celebre verbali di Amara, come a ‘Repubblica’ e al ‘Fatto’, lei li avrebbe pubblicati? “Siccome ‘Repubblica’ e ‘Fatto’ hanno pubblicato tutti i verbali che gli sono arrivati prima, è curioso che non abbiano pubblicato questi…” E come mai, a suo avviso, non lo avrebbero fatto? “Se quei ...

Advertising

alessdm57 : RT @brunonanniclibe: Domani, alle 23.30, sarò ospite di Bruno Vespa a 'Porta a Porta'. Matteo Renzi - Adnkronos : Vespa: '#Renzi mi disse '#Berlusconi ha proposto te per il Colle'. Ma per me era una battuta...'. - liberenotizie : Vespa: 'Renzi mi disse che Berlusconi mi propose per il Colle'. Adnkronos - ultimora - AnimaCeleste : RT @mariellarosati: Domani, alle 23.30, sarò ospite di Bruno Vespa a 'Porta a Porta'. (Matteo Renzi) . - lifestyleblogit : Vespa: 'Renzi mi disse che Berlusconi mi propose per il Colle' - -