Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 17/05/21 (Di lunedì 17 maggio 2021) Eccheccazzo, e finalmente Riccardo Guarnieri si è fatto un pizzico, ma almeno un pizzico, di giustizia, perché ok che nelle rivelazioni che ha fatto ci finisce in mezzo anche lui, ma onestamente da fin troppe puntate a questa parte era diventato il bersaglio di ogni critica e di ogni sfottò possibile ed immaginabile ed era anche ora che la smettesse di fare da tiro al bersaglio e tirasse giù con sé tutti quelli che meritano di essere bersagliati tanto quanto lo è stato lui. Cioè, rendiamoci conto che a causa delle dichiarazioni di Roberta Di Padua, Riccardo ha dovuto mandar giù battute, allusioni e prese per il culo sulla sua sfera intima e sessuale, è stato definito poco focoso, è stato preso in giro perché soffre di insonnia, è stato perculato per il tipo di acqua che beve… ma a un certo punto anche un santo smaDonnerebbe. E, sia chiaro, Riccardo un ... Leggi su isaechia (Di lunedì 17 maggio 2021) Eccheccazzo, e finalmente Riccardo Guarnieri si è fatto un pizzico, ma almeno un pizzico, di giustizia, perché ok che nelle rivelazioni che ha fatto ci finisce in mezzo anche lui, ma onestamente da fin troppe puntate a questa parte era diventato il bersaglio di ogni critica e di ogni sfottò possibile ed immaginabile ed era anche ora che la smettesse di fare da tiro al bersaglio e tirasse giù con sé tutti quelli che meritano di essere bersagliati tanto quanto lo è stato lui. Cioè, rendiamoci conto che a causa delle dichiarazioni di Roberta Di Padua, Riccardo ha dovuto mandar giù battute, allusioni e prese per il culosua sfera intima e sessuale, è stato definito poco focoso, è stato preso in giro perché soffre di insonnia, è stato perculato per il tipo di acqua che beve… ma a un certo punto anche un santo smarebbe. E, sia chiaro, Riccardo un ...

