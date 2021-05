Uomini e donne anticipazioni: ROBERTA e RICCARDO, confronto finale! (Di lunedì 17 maggio 2021) Uomini e donne è ormai vicino al suo epilogo stagionale. Nelle ultime puntate prima dello stop estivo non mancheranno però alcuni colpi di scena degni di nota ed è dunque giunto il momento di assistere al definitivo confronto tra ROBERTA Di Padua e RICCARDO Guarneri, che, nelle ultime registrazioni, avevano manifestato un inquietante malcontento riguardo la loro relazione. Leggi anche: Uomini E donne oggi, 14 maggio: IDA rifiuta due corteggiatori Sta quindi per andare in scena un acceso litigio tra i due, con il Guarneri che accuserà la sua ormai ex compagna di avergli chiesto di fingere di avere una relazione solamente per poter essere ancora ospitati nel programma. La Di Padua non saprà come rispondere alle accuse del cavaliere, che le farà presente come – grazie ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 17 maggio 2021)è ormai vicino al suo epilogo stagionale. Nelle ultime puntate prima dello stop estivo non mancheranno però alcuni colpi di scena degni di nota ed è dunque giunto il momento di assistere al definitivotraDi Padua eGuarneri, che, nelle ultime registrazioni, avevano manifestato un inquietante malcontento riguardo la loro relazione. Leggi anche:oggi, 14 maggio: IDA rifiuta due corteggiatori Sta quindi per andare in scena un acceso litigio tra i due, con il Guarneri che accuserà la sua ormai ex compagna di avergli chiesto di fingere di avere una relazione solamente per poter essere ancora ospitati nel programma. La Di Padua non saprà come rispondere alle accuse del cavaliere, che le farà presente come – grazie ...

Advertising

virginiaraggi : Anche questo fine settimana gli uomini e le donne della @PLRomaCapitale hanno svolto controlli in città per contras… - rulajebreal : “NOI guardiamo alla competenza non al genere.” Il problema di sottorappresentanza delle donne - in politica, e nei… - lauraboldrini : Penso che @rulajebreal abbia ragione. Con il rifiuto a partecipare a @welikeduel, trasmissione che apprezzo, ha evi… - spettatore_lo : Gli uomini non possono avere una gravidanza. Solo le donne rimangono incinta. #ddlzan - MarziaRossi13 : @_FaithGrace_ @IsolaDeiFamosi Pensa te! Uno che viene da Uomini e Donne e l'altro dal GF. Cosa mi rappresentano? Un… -