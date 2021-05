Sony ha brevettato una piattaforma di scommesse e gioco d’azzardo | forse per gli esport – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di lunedì 17 maggio 2021)haun sistema per unadi, probabilmente per sfruttare il mercato degli.. Come individuato dal sito vidaestra.com,haun sistema pensato per un sito di, probabilmente legato alla volontà della multinazionale giapponese di espandersi nel mercato degli. Il sistema è stato registrato il 13 maggio 2021, nonostante fosse stato presentato alla fine del 2019 da Michael Chow, uno degli ingegneri diche si occupa di machine learning. La descrizione del brevetto è relativa a un sistema mirato a dare agli spettatori informazioni sulle probabilità ...

... seguendo la descrizione del documento, dovrebbe garantire proprio una funzione legata alle scommesse: Con la recente acquisizione dell'Evolution Championship Series (EVO) da parte di, l'arrivo ...Sony ha brevettato un sistema per una piattaforma di scommesse e gioco d'azzardo, probabilmente per sfruttare il mercato degli esport.. Come individuato dal sito vidaestra.com, Sony ha brevettato un ...Sony ha recentemente brevettato un sistema chiamato "E-SPORTS BETTING PLATFORM", c he evidentemente è una piattaforma con la quale si potrà scommettere sugli ...