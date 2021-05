Ragazzo di 20 anni colpito da un proiettile al petto | condizioni gravissime

Advertising

forumJuventus : Buffon post #SassuoloJuve: 'Sono arrivato alla Juve che ero un ragazzo con la testa da mettere a posto, vado via da… - angelomangiante : Ho visto un giocatore italiano di 19 anni giocare alla pari contro una leggenda. Ho visto un ragazzo lottare due or… - mammmmmaaaa : Ho deciso di allontanarmi da #tzvip perché è diventato veramente pesante. Oggi però vorrei spendere due parole su… - MikiAV8BHarrier : @Elena81353537 35 anni fa sottolineo 35 anni fa nella mia comitiva c'erano 2 ragazze nostre care amiche che alle fe… - Lazio_TV : Il ragazzo di 31 anni è precipitato schiantandosi sulla pista ciclabile sottostante. -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzo anni

LA NAZIONE

...di reclusione per lesioni aggravate in relazione ai gravi fatti verificatisi quasi trefa ...i militari notavano la presenza di un giovane di colore che dopo aver ceduto una dose ad un...Non si placa la criminalità a Napoli e provincia. Ieri è stata una domenica di sangue per le vie di Castello di Cisterna , dove undi 20è stato vittima di un agguato . I Carabinieri, come riporta 'Il Corriere del Mezzogiorno', lo hanno trovato a terra in fin di vita colpito da un proiettile al petto sparato a ...Un giovane è rimasto gravemente ferito nel corso di un agguato a Castello di Cisterna: attualmente è ricoverato all'ospedale di Nola.La serie Love, Victor, Special e Pose. I programmi speciali per i ragazzi e i tanti libri che raccontano storie queer autentiche: qui una rassegna per aprire gli occhi sulla comunità Lgbt+ in occasion ...