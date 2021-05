Quando riapriranno le discoteche? (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono in tanti a chiedersi Quando riapriranno le discoteche. È un settore che, dal punto di vista economico, rappresenta un punto rilevante per il Paese, anche perché molto spesso legato a doppio filo ad aree dove si registra un grande flusso turistico rappresentato dai giovani. Al momento non è ipotizzabile pensare che una ripartenza possa essere prevista già nelle prossime settimane, tenuto conto che nel nuovo decreto del governo Draghi l'argomento non pare destinato ad essere trattato. C'è, però, consapevolezza che la situazione generale possa nel tempo raggiungere una condizione di sicurezza tale da poter far ripartire anche le discoteche, magari con qualche protocollo ad hoc. Riapertura discoteche, quanto ci sarà da attendere? Se si esclude la parentesi della scorsa estate, si tratta di uno dei ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono in tanti a chiedersile. È un settore che, dal punto di vista economico, rappresenta un punto rilevante per il Paese, anche perché molto spesso legato a doppio filo ad aree dove si registra un grande flusso turistico rappresentato dai giovani. Al momento non è ipotizzabile pensare che una ripartenza possa essere prevista già nelle prossime settimane, tenuto conto che nel nuovo decreto del governo Draghi l'argomento non pare destinato ad essere trattato. C'è, però, consapevolezza che la situazione generale possa nel tempo raggiungere una condizione di sicurezza tale da poter far ripartire anche le, magari con qualche protocollo ad hoc. Riapertura, quanto ci sarà da attendere? Se si esclude la parentesi della scorsa estate, si tratta di uno dei ...

