Peter-Sagan: vince la decima tappa della Corsa Rosa (Di lunedì 17 maggio 2021) Oggi 17 Maggio 2021 si è Corsa la decima tappa del Giro d'Italia dove ha vinto il ciclista Peter-Sagan al termine di una sfida combattuta. Lo slovacco al traguardo di Foligno ha battuto il colombiano Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) e l'italiano Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation). Il colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) resta ancora in maglia Rosa. Domani ci sarà la nuova tappa Perugia-Montalcino.

