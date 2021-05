Montanari la spara grossa: per Meloni non vale la libertà di espressione, il suo partito è fascista (Di lunedì 17 maggio 2021) Tomaso Montanari sul Fatto si arrabbia perché il libro di Giorgia Meloni è stato pubblicato, vende copie, viene letto. Continua a spargere quotidianamente veleno Il Fatto quotidiano per un libro il cui successo è rimasto sullo stomaco ai travaglini. Stavolta – dopo lo sciocchezzaio di Selvaggia L. – è Tomaso Montanari ad esercitarsi nell’anatema. Coccolato da Lilli Gruber, ultimamente ritiene di doversi ergere a paladino di una censura universale utilizzando il solito fascismo come categoria anch’essa universale. Montanari si rode il fegato per il libro di Giorgia Meloni In sintesi, emerge in tutta evidenza che da giorni si rode il fegato perché si parla troppo del libro di Giorgia Meloni. E la prende alla lontana: a Castiglion Fiorentino hanno portato in discarica un libro di Leopoldo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 maggio 2021) Tomasosul Fatto si arrabbia perché il libro di Giorgiaè stato pubblicato, vende copie, viene letto. Continua a spargere quotidianamente veleno Il Fatto quotidiano per un libro il cui successo è rimasto sullo stomaco ai travaglini. Stavolta – dopo lo sciocchezzaio di Selvaggia L. – è Tomasoad esercitarsi nell’anatema. Coccolato da Lilli Gruber, ultimamente ritiene di doversi ergere a paladino di una censura universale utilizzando il solito fascismo come categoria anch’essa universale.si rode il fegato per il libro di GiorgiaIn sintesi, emerge in tutta evidenza che da giorni si rode il fegato perché si parla troppo del libro di Giorgia. E la prende alla lontana: a Castiglion Fiorentino hanno portato in discarica un libro di Leopoldo ...

