Moggi | “Conoscendo il carattere di Gattuso | difficilmente cambierà idea”

(Di lunedì 17 maggio 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Luciano, ex dirigente: “Coppa UEFA con il Napoli? Ricordo importante, quando si vince a Napoli ci si gusta di più la vittoria anche perché è importante. C’è la soddisfazione di vedere un pubblico godersi le vittorie, ci sono giorni di festa che durano nel tempo. Le vittorie ottenute con questa squadra direi che sono eccellenti, i ricordi sono innumerevoli. A prescindere da Maradona quella squadra era veramente forte, se quel Napoli fosse in questo campionato sarebbe primo con 20 punti di vantaggio, era proprio un’altra roba, un’altra categoria. Napoli irripetibile? Non è detto. Noi avevamo un presidente come Ferlaino, il miglior presidente che io abbia mai avuto. Era anche divertente lavorare con lui. De Laurentiis non è dell’ambiente ma ha dimostrato anche lui ...