Milan-Cagliari 0-0: la delusione nei volti dei rossoneri | VIDEO (Di lunedì 17 maggio 2021) 0-0 a 'San Siro' tra Milan e Cagliari: il Diavolo butta via la chance per qualificarsi in Champions League. Ed i protagonisti sono attoniti Leggi su pianetamilan (Di lunedì 17 maggio 2021) 0-0 a 'San Siro' tra: il Diavolo butta via la chance per qualificarsi in Champions League. Ed i protagonisti sono attoniti

Advertising

goal : ?? Juventus fixtures: ?? | Atalanta (Coppa Italia final) A | Bologna ??? AC Milan fixtures: H | Cagliari A | Atalant… - ZZiliani : A proposito del #Cagliari che stasera ha fermato il #Milan. In #CagliariJuve al minuto 12 #Ronaldo fece questa entr… - ZZiliani : Adesso, affinchè tutto si compia, l’auspicio di chi ama il calcio è che il #Milan stasera vinca (il #Cagliari si sa… - rainbowviola : RT @SimBarg: Tifosi del #Milan che insultano il #Cagliari perché non si è “scansato”. Se invece avesse perso lo avrebbero insultato i tifos… - dicotutto1 : RT @CucchiRiccardo: Il #Cagliari la gioca bene, il #Milan non riesce ad essere incisivo. #MilanCagliari -