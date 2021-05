Mercato Juventus, prima cessione: “Affare fatto. Scambio di documenti” (Di lunedì 17 maggio 2021) Mercato Juventus – La Juventus, in un Mercato condizionato dalla crisi economica dovuta alla pandemia, per acquistare nuovi calciatori dovrà prima vendere e abbassare il monte ingaggi. Paratici è chiamato a piazzare in giro per il mondo gli “esuberi” bianconeri. La prima cessione potrebbe già arrivare nei prossimi giorni. Ed è quella di Douglas Costa, esterno brasiliano mandato in prestito al Bayern che però lo ha rispedito a Torino. Mercato Juventus, Douglas Costa torna in brasile Come noto, l’esterno brasiliano è ad un passo dal Gremio. Nei giorni scorsi c’è stata l’accelerata decisiva tra i club: la società bianconera ha dato il via libera al trasferimento del calciatore, che ha già raggiunto un accordo con il club di Porto Alegre ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 17 maggio 2021)– La, in uncondizionato dalla crisi economica dovuta alla pandemia, per acquistare nuovi calciatori dovràvendere e abbassare il monte ingaggi. Paratici è chiamato a piazzare in giro per il mondo gli “esuberi” bianconeri. Lapotrebbe già arrivare nei prossimi giorni. Ed è quella di Douglas Costa, esterno brasiliano mandato in prestito al Bayern che però lo ha rispedito a Torino., Douglas Costa torna in brasile Come noto, l’esterno brasiliano è ad un passo dal Gremio. Nei giorni scorsi c’è stata l’accelerata decisiva tra i club: la società bianconera ha dato il via libera al trasferimento del calciatore, che ha già raggiunto un accordo con il club di Porto Alegre ...

