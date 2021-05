Le novità tra highlights e riflessi per dare luce e movimento ai capelli (Di lunedì 17 maggio 2021) Ravvivano la capigliatura, la rendono radiosa e danno tridimensionalità e movimento. Quest’anno più che mai i frammenti più o meno vistosi di luce e di colore sono i protagonisti delle nuove tendenze capelli. Che portano con sé metodiche sempre più articolate e creative che si aggiungono a mèche, shatush e balayage già consolidate ed emergenti (dalle schiariture studiate Reverse di Go Coppola e Sunshine Framher di Compagnia della Bellezza, alle applicazioni luminose a mano libera come le #faceframing utilizzate da Schwarzkopf Professional e le Californian Luxelights di Wella) con cui iniziamo a prendere confidenza. Dagli Stati Uniti, in particolare, arrivano tecniche dai nomi ancora più suggestivi e anche divertenti. Ecco una selezione di quelli più diffusi con le considerazioni di un hairstylist esperto che ci spiega i pro e i contro. Leggi su vanityfair (Di lunedì 17 maggio 2021) Ravvivano la capigliatura, la rendono radiosa e danno tridimensionalità e movimento. Quest’anno più che mai i frammenti più o meno vistosi di luce e di colore sono i protagonisti delle nuove tendenze capelli. Che portano con sé metodiche sempre più articolate e creative che si aggiungono a mèche, shatush e balayage già consolidate ed emergenti (dalle schiariture studiate Reverse di Go Coppola e Sunshine Framher di Compagnia della Bellezza, alle applicazioni luminose a mano libera come le #faceframing utilizzate da Schwarzkopf Professional e le Californian Luxelights di Wella) con cui iniziamo a prendere confidenza. Dagli Stati Uniti, in particolare, arrivano tecniche dai nomi ancora più suggestivi e anche divertenti. Ecco una selezione di quelli più diffusi con le considerazioni di un hairstylist esperto che ci spiega i pro e i contro.

