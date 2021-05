Lazio-Torino | match affidato a Michael Fabbri

(Di lunedì 17 maggio 2021) L’arbitro della sezione di Ravennadirigerà la sfida tra, in programma domani alle ore 20.30 allo stadio Olimpico di Roma e valida per il recupero della sesta giornata di ritorno della Serie A 2020/2021. Insieme a lui gli assistenti Tegoni e Cecconi e il quarto uomo Dionisi, mentre al Var ci saranno Aureliano e Liberti. SportFace.

...hanno permesso alpenultimo di riagganciare la formazione capitolina al terzultimo posto, in zona play out. Per potersi giocare la permanenza in massima serie almeno allo spareggio la...Queste le dichiarazioni del tecnico dellaSimone Inzaghi alla vigilia del recupero contro ilin programma martedì sera. La, matematicamente fuori dalla corsa Champions, ha una ...Le parole del tecnico biancoceleste Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club alla viglia del match con il Torino. “Veniamo da una grande delusione nel ...Roma – La sorte del Benevento è legata al recupero di campionato tra Lazio e Torino, match in programma domani sera all’Olimpico. Alla vigilia della sfida con i granata, Simone Inzaghi ha parlato ai m ...