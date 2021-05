“La malattia non chiede permesso”. La conduttrice fa l’annuncio in diretta. E si mostra senza parrucca (Di lunedì 17 maggio 2021) Un finale totalmente inaspettato per i telespettatori del programma sportivo, in onda sul Gold Tv, Football Crazy. Durante una delle puntate più recenti Elisa Di Iorio, alla conduzione della trasmissione da diversi anni, ha fatto una sconvolgente rivelazione sul proprio conto: sta combattendo con grande coraggio un tumore al seno e ha voluto condividere la sua storia col pubblico. Non ci sono dubbi, Elisa Di Iori ha dimostrato grande coraggio raccontando questo importante capitolo del suo vissuto personale. La presentatrice di Football Crazy non si è limitata alle parole, ma ha deciso di mostrare anche le foto che la ritraggono durante la sua incredibile battaglia. Negli scatti mostrati ai telespettatori niente capelli, ma un sorriso che ha insegnato davvero tanto. Elisa Di Iorio, il cancro e le foto sui social Durante le ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 17 maggio 2021) Un finale totalmente inaspettato per i telespettatori del programma sportivo, in onda sul Gold Tv, Football Crazy. Durante una delle puntate più recenti Elisa Di Iorio, alla conduzione della trasmissione da diversi anni, ha fatto una sconvolgente rivelazione sul proprio conto: sta combattendo con grande coraggio un tumore al seno e ha voluto condividere la sua storia col pubblico. Non ci sono dubbi, Elisa Di Iori ha dito grande coraggio raccontando questo importante capitolo del suo vissuto personale. La presentatrice di Football Crazy non si è limitata alle parole, ma ha deciso dire anche le foto che la ritraggono durante la sua incredibile battaglia. Negli scattiti ai telespettatori niente capelli, ma un sorriso che ha insegnato davvero tanto. Elisa Di Iorio, il cancro e le foto sui social Durante le ...

