La Chiesa apre al Ddl Zan | “Ok alla proposta di legge | ma deve essere più chiara”

Leggi su tpi

(Di lunedì 17 maggio 2021) “Noi siamo per la difesa e la dignità di tutti, di qualunque uomo o donna, bisogna difendere sempre i diritti della persona. Mai omologare”. Lo ha detto il Presidente della Cei, Cardinale Gualtiero Bassetti, parlando del Disegno diZan nell’omelia durante la messa per gli operatori dell’informazione. E in un’intervista al Corriere ha ribadito: “Che ci si ponga il problema di difendere le persone omosessuali da insulti omofobi, aggressioni o violenze, per me non è né è mai stato un problema, ci mancherebbe – dice il Cardinale-. Tutte le creature devonodifese, protette e tutelate. Però ladev’e non prestarsi a sottointesi”. Laper contrastare l’omotransfobia “andrebbe più corretta che affossata” spiega il Cardinale ai margini della messa dedicata ...